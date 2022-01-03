Италия

Футболист полгода не мог принимать участие в матчах за римский клуб.

Еще во время прошлого летнего трансферного окна римский Лацио совершил покупку сербского левого защитника Димитрие Каменовича у белградского клуба Чукарички, однако не имел возможности заявить дополнительного игрока без паспорта стран-членов Европейского Союза.

Однако, с наступлением зимней трансферной кампании, Маурицио Сарри наконец-то дождался того момента, когда он сможет начать привлекать 21-летнего исполнителя к матчам основной команды, так как руководство "орлов" завершило оформление всех необходимых для выступления в итальянской Серии А документов.

Левый защитник, который также может занять место в центре обороны, имеет на руках соглашение продолжительностью до 2026 года, а его текущая стоимость оценивается порталом Transfermarkt в 1,8 млн евро.