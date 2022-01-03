Италия

Чемпиона Франции образца прошлого сезона официально представят уже 4 января.

Итальянская Фиорентина заявила об успешном завершении трансфера нападающего французского Лилля Жонатана Иконе, который в составе своего уже бывшего клуба в прошлом сезоне завоевал "золотые" медали Лиги 1.

Сумма, которую "лилии" заплатили за 23-летнего исполнителя, составила 14 млн евро + 1 млн евро, который предусмотрен в виде различных бонусов за индивидуальные успехи футболиста.

В текущем сезоне Иконе сыграл уже в 25 матчах, по два раза отличившись забитыми мячами и голевыми передачами, а также дебютировал на групповом этапе Лиги чемпионов УЕФА.

Воспитанник школы Пари Сен-Жермен также успел в своей карьере провести четыре матча в составе главной команды страны, отличившись при этом одним забитым мячом.

Соглашение с Иконе, который способен сыграть как на правом фланге атаки, так и в центральной зоне, рассчитано до 2026 года. Выступать он будет под 11-м номером.