Италия

Футболист продолжит карьеру в Италии.

Венеция на своем официальном сайте объявила о переходе полузащитника мюнхенской Баварии Микаэля Кюизанса.

Французский хавбек подписал контракт с клубом до окончания сезона-2024/25. Сумма трансфера не разглашается.

В текущем сезоне он сыграл за немецкий клуб два матча во всех турнирах, в которых забил один мяч.

Прошлый сезон он провел в аренде во французском Марселе, сыграв 30 матчей и забив два гола.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.