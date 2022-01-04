Италия

Услуги итальянского форварда предложили Венеции и Болонье.

Нападающий Торино Симоне Дзадза может сменить клубную прописку в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает журналист Николо Скира.

30-летний итальянец не является основным форвардом в стане туринского клуба, проведя в текущем сезоне Серии А всего 99 минут в семи поединках.

По информации источника, агенты Дзадзы предложили услуги своего клиента двум клубам чемпионата Италии. Речь идет о Болонье и Венеции.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Симоне Дзадзы в 2 миллиона евро.

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