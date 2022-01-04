Италия

Аргентинский форвард рассматривается туринцами в качестве потенциальной замены для Альваро Мораты.

Ювентус находится в поисках потенциальной замены для своего нападающего Альваро Мораты, права на которого принадлежат мадридскому Атлетико и на которого претендует каталонская Барселона.

Форвард Пари Сен-Жермен Мауро Икарди является главным претендентом на то, чтобы заменить Морату в Ювентусе этой зимой, однако, как сообщает журналист Фабрицио Романо, между боссами "старой синьоры" и парижского гранда пока нет никаких договоренностей по 28-летнему аргентинцу.

Главный тренер Ювентуса Макс Аллегри уже провел встречу с Альваро Моратой, на которой футболисту сообщили, что если клубу не удастся найти ему замену, то ему придется остаться как минимум до конца сезона.

Для руководства Ювентуса приоритетом остается поиск нового молодого центрфорварда уже летом 2022 года.

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