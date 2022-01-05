Италия

Воспитанник французского клуба является ключевым игроком своей команды.

Карьера 22-летнего французского полузащитника Марселя Бубакара Камара, который также имеет сенегальские корни, во "взрослом" футболе началась более четырех лет назад, поэтому на данный момент он уже имеет статус основного игрока команды, в которой и проходил свою подготовку.

В текущем сезоне футболист сыграл 21 матч, забив при этом один гол, однако близость момента завершения его действующего контракта, а также отсутствие прогресса в переговорах с клубом по новой сделке, делают возможным его уход из команды по окончании футбольного года.

Очевидно, что за столь прогрессирующим исполнителем следит далеко не один из клубов европейских топ-чемпионатов, а одним из потенциальных кандидатов на подписание игрока считается итальянская Рома.

"Волкам" в попытках подписать Камара предстоит соперничать с английскими Ньюкаслом и Манчестер Юнайтед.

Портал Transfermarkt оценивает Бубакара в 25 млн евро, однако сумма его потенциального трансфера, в случае выкупа уже в зимнее трансферное окно, будет существенно меньше.