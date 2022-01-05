Наставник Интера был лучшим в последнем месяце 2021 года.
симоне индзаги, getty images
05 января 2022, 14:26
Главный тренер Интера Симоне Индзаги стал лучшим наставником Серии А в декабре.
В последнем году 2021 года "змеи" провели 4 матчей в рамках чемпионата Италии, а также один в рамках Лиги чемпионов. Интер выиграл все пять матчей, не пропустив при этом ни одного мяча, забив в ворота соперников 15 голов.
Ранее экс-форвард Интера Лукаку обратился к нападающему команды Индзаги Лаутаро Мартинесу.