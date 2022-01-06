Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Италии.

В рамках 20-го тура итальянской Серии А Лацио избежал домашнего поражения от Эмполи в матче с огненной концовкой.

При счете 2:3 в пользу гостей сперва VAR отменил гол римского клуба на 78-й минуте, а затем Иммобиле не реализовал пенальти.

Добыть непростую, но при этом результативную ничью Лацио удалось только благодаря голу Милинковича-Савича на третьей компенсированной минуте ко второму тайму.

Обзор матча:

Лацио — Эмполи 3:3

Голы: Иммобиле 14, Милинкович-Савич 66, 90+3 — Байрами 6, Журковски 8, Ди Франческо 75

Лацио: Стракоша, Хюсай (Ладзари, 89), Ачерби (Габаррон, 25), Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич, Педро (Дзакканьи, 59), Иммобиле, Фелипе Андерсон.

Эмполи: Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Паризи (Маркицца, 33), Хендерсон, Байрами (Штулац, 63), Журковски (Бандинелли, 46), Риччи (Вити, 74), Ла Мантия (Пинамонти, 73), Ди Франческо.

Нереализованный пенальти: Иммобиле 87 (вратарь)