Италия

Завершились два поединка 20-го тура чемпионата Италии.

В рамках 20-го тура итальянской Серии А Лацио принимал на своем поле Эмполи и был близок к тому, чтобы потерпеть поражение.

Команды продемонстрировали результативный футбол, но самое интересное происходило в заключительном отрезке противостояния. На 78-й минуте, когда Лацио уступал гостям со счетом 2:3, арбитр с помощью системы VAR отменил гол римлян из-за игры рукой.

Уже на 87-й минуте хозяева могли сравнять счет, однако Чиро Иммобиле не реализовал пенальти. Казалось, что игрокам Эмполи все-таки удастся покинуть поле в качестве победителей, однако на третьей компенсированной минуте Милинкович-Савич в итоге забил гол и помог Лацио избежать поражения.

Лацио — Эмполи 3:3

Голы: Иммобиле 14, Милинкович-Савич 66, 90+3 — Байрами 6, Журковски 8, Ди Франческо 75

Лацио: Стракоша, Хюсай (Ладзари, 89), Ачерби (Габаррон, 25), Луис Фелипе, Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич, Педро (Дзакканьи, 59), Иммобиле, Фелипе Андерсон.

Эмполи: Викарио, Стоянович, Луперто, Исмайли, Паризи (Маркицца, 33), Хендерсон, Байрами (Штулац, 63), Журковски (Бандинелли, 46), Риччи (Вити, 74), Ла Мантия (Пинамонти, 73), Ди Франческо.

Нереализованный пенальти: Иммобиле 87 (вратарь)

В параллельной встрече Специя принимала на своем поле Верону и потерпела поражение со счетом 1:2 из-за дубля Капрари.

Виктор Коваленко не смог принять участие в данном противостоянии из-за положительного теста на коронавирус.

Специя — Верона 1:2

Голы: Эрлич, 85 — Капрари, 59 ,70

Специя: Проведель, Амьян, Николау, Эрлич, Бастони, Кивер, Реца (Антист, 71), Маджоре, Агудело, Стрелец (Верде, 51), Джаси.

Верона: Пандур, Чеккерини, Гюнтер, Казале, Тамез (Депаоли, 82), Лазович, Велозу, Илич, Капрари, Симеоне (Калинич, 71), Лазанья (Барак, 71).



Удаление: Агудело, 87 (Специя)