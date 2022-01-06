Стали известны составы команд на матч Серии А.
Даниэле Ругани, getty images
06 января 2022, 21:08
Ювентус в рамках поединка двадцатого тура чемпионата Италии примет на своем поле Наполи.
Тренерский штаб Ювентуса доверил место в стартовом составе Даниэле Ругани и Федерико Бернардески. У Наполи, в свою очередь, сыграют Дрис Мертенс и Диего Демме.
Ювентус: Щесны — Куадрадо, Ругани, Де Лигт, Алекс Сандро — Маккенни, Локателли, Рабьо — Кьеза — Мората, Бернардески
Запасные: Перин, Зенко, Де Шильо, Артур, Кин, Дибала, Бентанкур, Кулусевски
Наполи: Оспина — Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Гулам — Демме, Лоботка — Политано, Зьелински, Инсинье — Мертенс
Запасные: Мартелла, Идаслак, Эльмас, Петанья, Дзаноли, Констанцо
Напомним, матч Ювентус — Наполи начнется в 21:45 по киевскому времени. На Football.ua доступна текстовая онлайн-трансляция.