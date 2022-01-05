Италия

Игра 20 тура итальянской Серии А запланирована на завтра, 6 января.

Поединок 20 тура итальянской Серии А между туринским Ювентусом и Наполи перенесет не будет, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, матч был под угрозой срыва, так как в расположении "неаполитанцев" была зафиксирована вспышка коронавируса. Главный тренер Лучано Спаллетти, а также сотрудник и игроки, сдавшие положительные тесты, были изолированы от команды.

Тем не менее, министерство здравоохранения Неаполя разрешило Наполи отправиться в Турин.

Напомним, матч Ювентус — Наполи состоится завтра, 6 января, в 21:45 по киевскому времени.

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