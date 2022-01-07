Италия

Андрей Шевченко получит усиление атаки.

Дженоа продолжает активную работу на трансферном рынке в поисках усиления состава.

По информации Джанлуки Ди Марцио, "гифоны" достигли соглашения со Штурмом касаемо трансфера итальянского нападающего Келвина Йебоа.

Неизвестно, во сколько обойдется итальянскому клубу трансфер, однако портал Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.

В текущем сезоне Йебоа провел 28 поединков за Штурм во всех турнирах, в которых сумел отличиться 14 забитыми мячами, а также отдал 8 голевых передач.

Кроме того, Дженоа по-прежнему ведет переговоры с Аталантой относительно Алексея Миранчука, однако сам футболист не горит желанием переходить в стан одного из аутсайдеров Серии А.

Ранее "грифоны" объявили о подписании защитника Брайтона на правах аренды.