Италия

"Грифоны" объявили об еще одном трансфере.

Дженоа продолжает усиление состава в зимнее трансферное окно. На этот раз клуб объявил о подписании защитника Брайтона и сборной Норвегии Лео Эстигора.

Пока неизвестно, на какой срок "грифоны" арендовали 22--летнего игрока. Он будет выступать под 55 номером.

Отметим, что Эстигор до Дженоа выступал на правах аренды ха Сток Сити из Чемпионшипа. На его счету в текущем сезоне 15 матчей, в которых он забил 1 гол.

Такде он имеет опыт выступлений за Мольде, Викинг, Санкт-Паули и Ковентри.

Ранее сообщалось, что Дженоа усилилась защитником швейцарского Янг Бойз Сильваном Хефти.