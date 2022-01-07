Италия

Футболист продолжит карьеру в Италии.

Защитник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе стал игроком итальянского Наполи.

Информацию о переходе футболиста подтвердил президент Наполи Аурелио Де Лаурентис в своем Twitter.

Как сообщает портал Transfermarkt, неаполитанцы арендовали англичанина до конца текущего сезона. Стоимость аренды — 600 тысяч евро.

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