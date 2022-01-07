Футболист продолжит карьеру в Италии.
Аксель Туанзебе, Getty Images
07 января 2022, 19:26
Защитник Манчестер Юнайтед Аксель Туанзебе стал игроком итальянского Наполи.
Информацию о переходе футболиста подтвердил президент Наполи Аурелио Де Лаурентис в своем Twitter.
Как сообщает портал Transfermarkt, неаполитанцы арендовали англичанина до конца текущего сезона. Стоимость аренды — 600 тысяч евро.
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