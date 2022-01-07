Италия

Экубан не стал менять клуб в зимнее трансферное окно.

Турецкий Коньяспор заинтересовался нападающий Дженоа Калебом Экубаном.

Тем не менее, как сообщает Николо Скира, ганский форвард не заинтересовался предложением представителя турецкой Суперлиги. Форвард намерен продолжить свои выступления в Серии А и помочь своей команде сохранить прописку в элитном дивизионе Италии.

В текущем сезоне Экубан сыграл 18 матчей за Дженоа во всех турнирах, в которых по разу отличился голом и результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Дженоа близка к подписанию форварда Штурма Йебоа.