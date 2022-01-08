Италия

Итальянский коллектив не потянул запросы чемпионов Франции.

21-летний центральный защитник французского Лилля Свен Ботман — одна из ключевых фигур на трансферном рынке в зимнем окне переходов, а за право его подписания до последнего старался бороться итальянский Милан, однако "россонери" не сумели справиться с аппетитами действующего чемпиона Франции.

Как стало известно, "доги" хотят получить за своего футболиста, в случае трансфера в январе, 71 млн евро, что поставило крест на амбициях "россонери", а также усложнило процесс раздумий для английского Ньюкасла, предлагавшего лишь 40 млн евро.

"Сороки" взяли паузу в процессе переговоров, параллельно рассматривая кандидатуру центрального защитника Монако Бенуа Бадьяшиля, в то время как итальянский клуб, согласно сообщению журналиста Руди Галетти, попросту вышел из потенциальной сделки на данном этапе.

Отметим, что воспитанник школы амстердамского Аякса в столь юном возрасте имеет за плечами титулы чемпиона Нидерландов в возрасте до 17 и 19 лет, чемпиона Франции, а также награды за Суперкубок Франции.