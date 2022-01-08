Италия

Сербский нападающий добавил себе еще несколько условных миллионов к ценнику.

По итогам заключительного месяца 2021 года организаторы итальянской Серии А провели опрос среди болельщиков, которым было предложено выбрать футболиста, который произвел наиболее выдающееся впечатление за данный отрезок сезона.

Согласно опубликованным результатам голосования, лучшим игроком декабря 2021 года в данном чемпионате стал нападающий Фиорентины Душан Влахович, который за четыре сыгранных поединка (Болонья, Салернитана, Сассуоло, Верона) оформил четыре забитых мяча и один результативный пас.

Таким образом, сербский форвард, который находится в центре внимания многих топ-клубов Европы, довел свои показатели результативности в Серии А в текущем сезоне до 16 голов и двух голевых пасов, благодаря чему удерживает лидерскую позицию в списке бомбардиров.