Италия

Украинский наставник Дженоа поделился мыслями накануне важного матча Серии А.

В 21 туре итальянской Серии А Дженоа под руководством Андрея Шевченко предстоит сыграть со Специей, в составе которой играет Виктор Коваленко.

Украинский специалист поделился мыслями накануне поединка, выделив главные аспекты предстоящего противостояния.

"В матче против Сассуоло мы провели очень качественный первый тайм, но допускали странные ошибки во второй половине встречи. Мы могли добиться победы, но ряд ошибок не дал нам это сделать.

Против Специи нужно сыграть компактно и агрессивно. Посмотрим, как впишется в нашу структуру игры Йебоа, которого мы подписали. Ему нужно время на адаптацию. Что касается Хефти, то я получил о нем хорошие отзывы от своих помощников, пока был на самоизоляции — это меня радует.

Для сохранения места в Серии А недостаточно подписать новых игроков — важно, чтобы те футболисты, которые есть в команде, правильно относились к делу.

Что касается Кришито, то он сдал отрицательный тест на коронавирус и при отсутствии других проблем будет в составе", — приводит слова Шевченко Tuttomercatoweb.

Поединок Дженоа — Специя состоится в воскресение, 9 января в 19:30 по киевскому времени.

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