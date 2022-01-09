Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

Ювентус в рамках поединка двадцать первого тура чемпионата Италии сыграет против Ромы на выезде.

Рома — Ювентус

Воскресенье, 9 января, 19:30. Стадион Олимпико, Рим. Главный арбитр встречи — Давиде Масса.

Рома подходит к данной встрече на седьмой строчке турнирной таблицы с 32 баллами. В прошлой игре Серии А подопечные Жозе Моуриньо уступили Милану со счетом 1:3. Теперь же команду ждет не менее сложное испытание. К тому же, подопечные Жозе Моуриньо находятся под серьезным давлением из-за неудачных результатов.

Ювентус, в свою очередь, расположился на пятой позиции с 35 набранными баллами. Команда Аллегри смогла стабилизировать свои результаты после не лучшего старта сезона и вновь участвует в борьбе за распределение путевок в Лигу чемпионов. В прошлом туре туринцы играл против Наполи, поделив очки со счетом 1:1.

Обе команды находятся под большим давлением, а потому, наверное, подойдут к игре довольно прагматично. В данном компоненте и у Ювентуса, и у Ромы есть существенные проблемы в кадровом составе. Жозе Моуриньо не сможет рассчитывать на Манчини и Карсдорпа, тогда как Аллегри придется обойтись без Бонуччи и, возможно, Кьеллини.

Отметим, что статистика личных встреч между этими командами в последних пяти играх на стороне Ювентуса. Туринцы выиграли три матча, тогда как ничья и победа Ромы были зафиксированы по разу. Последний поединок команды отыграли в октябре прошлого года — Ювентус отпраздновал победу с минимальным счетом благодаря голу Кина.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Спинаццола, Манчини, Карсдорп, Диавара, Дарбо — Бонуччи, Данило

Под вопросом: Артур, Пинсольо

Интересные факты:

В последних девяти матчах Ювентуса в Серии А было забито менее 2,5 голов.

Ювентус не проигрывал в последних шести матчах чемпионата Италии.