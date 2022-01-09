Италия

Рома продолжает вести переговоры с Порту, чтобы заполучить португальского хавбека.

Несмотря на недавнюю аренду у лондонского Арсенала полузащитника Эйнсли Мэйтленда-Найлза, Рома намерена этой зимой заполучить еще одного центрального хавбека Сержиу Оливейру из Порту.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клубы ведут между собой переговоры о возможном переходе 29-летнего португальца в римский клуб.

Руководство Ромы готово арендовать Оливейру до конца сезона с возможным правом выкупа за 15 миллионов евро, при этом полностью погасив зарплату футболиста.

В текущем сезоне Сержиу Оливейра провел за Порту 24 поединка во всех турнирах, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.

Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!



​Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.