Италия

Гости не оставили шансов подопечным Адреаццоли.

В 21 туре итальянской Серии А Эмполи на своем поле разгромно уступило Сассуоло.

В первом тайме матч проходил на встречных курсах с небольшим преимуществом гостей. Команды обменялись забитыми мячами в первые 16 минут матча, а в середине первого тайма Распрадори вывел свою команду вперед.

На 61 минуте встречи Вити получил вторую желтую карточку за две минуты и команда "поплыла". Вторым забитым мячом отметился Распрадори, а перед ним Скамакка отличился голом. В конце встречи все тот же Скамакка довел счет до неприличного.

Эмполи — Сассуоло 1:5

Голы: Хендерсон, 16 — Берарди, 13 (пен.), Распрадори, 24, 71, Скамакка, 67, 90+2

Эмполи: Викарио — Маркицца (Тонелли, 46), Вити, Исмайли, Стоянович — Хендерсон, Штулац (Ричи, 46), Журковски, Байрами (Фьямоцци, 64) — Пинамонти (Аслани, 77), Ди Франческо (Кутроне, 29)

Сассуоло: Консильи — Рожерио (Мюльдур, 77), Феррари, Кирикеш (Айхан, 77), Толян — Лопес, Харруи (Фраттези, 61), Кирьякопулос, Распадори, Берарди — Дефрель (Скамакка, 62)

Предупреждения: Лопес, Кирьякопулос, Вити, Берарди.

Удаление: Вити, 61.