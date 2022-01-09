Италия

Украинский хавбек проводит отличный матч против фриульцев.

В рамках 21-го тура итальянской Серии А Аталанта на выезде в эти минуты играет с Удинезе.

Полузащитник "богини" Руслан Малиновский проводит результативный первый тайм. На 22 минуте встречи украинец ассистировал Муриэлю, а под занавес первого тайма забил сам.

Этот мяч стал пятым для Малиновского в этом розыгрыше Серии А. Что касается голевых передач, то для хавбека пас на Муриэля стал лишь вторым голевым в этом сезоне.

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