Вингер не смог продолжить поединок.
Федерико Кьеза, getty images
09 января 2022, 21:07
Ювентус в рамках поединка двадцать первого тура чемпионата Италии отправился в гости к Роме и проигрывает со счетом 1:3.
Большой потерей для туринской команды стал Федерико Кьеза, который получил повреждение на исходе получаса игры.
Итальянский вингер неудачно оступился и не смог продолжить игру, уступив место на поле Деяну Кулусевски.
Матч Рома — Ювентус начался в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.