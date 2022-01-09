Италия

Вингер не смог продолжить поединок.

Ювентус в рамках поединка двадцать первого тура чемпионата Италии отправился в гости к Роме и проигрывает со счетом 1:3.

Большой потерей для туринской команды стал Федерико Кьеза, который получил повреждение на исходе получаса игры.

Итальянский вингер неудачно оступился и не смог продолжить игру, уступив место на поле Деяну Кулусевски.

Матч Рома — Ювентус начался в 19:30 по киевскому времени. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на Football.ua.