Италия

Подопечные Андрея Шевченко не сумели заработать очки в матче с прямым конкурентом.

В 21 туре итальянской Серии А Дженоа Андрея Шевченко на своем поле принимала Специю.

Подопечные украинского специалиста не сумели создать достаточное количество опасных моментов, чтобы рассчитывать на удачный исход поединка. Специя же наоборот, еще вначале встречи воспользовалась своим моментом — Верде прострелил в штрафную, а Бастони поразил нижний угол ворот Сиригу.

В начале второй половины встречи Дестро мог сравнивать счет в матче, но не сумел нанести акцентированный удар по воротам из хорошей позиции.

В дополнительное время Пандев мог спасти матч для "грифонов", но Проведель потащил его удар по центру ворот.

Отметим, что за пять минут до конца основного времени матча в составе Специи на поле появился Виктор Коваленко, однако ничем особым не запомнился.

Дженоа — Специя 0:1

Гол: Бастони, 14

Дженоа: Сиригу — Васкес, Бани (Хефти, 46), Эстигор — Фарес, Мелегони (Ровелла, 46), Бадель (Портанова, 80), Стураро, Камбьязо (Пандев, 46) — Дестро, Экубан (Кайседо, 71)

Специя: Проведель — Реца, Николау, Эрлич, Амьян — Бастони, Кивер, Маджоре (Коваленко, 85) — Верде (Феррер, 89), Манай (Нзола, 78), Джаси

Предупреждения: Экубан, Дестро, Манай, Васкес, Маджоре, Амьян.