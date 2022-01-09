Украинский специалист снова не сможет руководить своей командой.
андрей шевченко, getty images
09 января 2022, 18:07
Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко вновь сдал положительный тест на коронавирус.
Накануне поединка Серии А против Специи "грифоны" в полном составе прошли ПЦР-тестирование, которое выявило COVID-19 у Шевченко. Таким образом, в матче против Специи командой будет руководить Мауро Тасотти, сообщает официальный сайт Дженоа.
Отметим, что Андрей Шевченко болел коронавирусом с 28 декабря 2021 года и вернулся на тренерский мости лишь в матче с Сассуоло (1:1).
Матч Дженоа — Специя начнется в 19:30.
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