Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Дженоа в рамках поединка 21 тура чемпионата Италии на своем поле уступила прямому конкуренту в борьбе за выживание — Специи.

Судьбу матча решил точный удар Бастони в начале матча, на который подопечные Андрея Шевченко не нашли чем ответить.

Обзор матча:

Дженоа — Специя 0:1

Гол: Бастони, 14

Дженоа: Сиригу — Васкес, Бани (Хефти, 46), Эстигор — Фарес, Мелегони (Ровелла, 46), Бадель (Портанова, 80), Стураро, Камбьязо (Пандев, 46) — Дестро, Экубан (Кайседо, 71)

Специя: Проведель — Реца, Николау, Эрлич, Амьян — Бастони, Кивер, Маджоре (Коваленко, 85) — Верде (Феррер, 89), Манай (Нзола, 78), Джаси

Предупреждения: Экубан, Дестро, Манай, Васкес, Маджоре, Амьян.