Италия

Нападающий Специи поделился мыслями после победы своей команды в матче Серии А.

В 21 туре итальянской Серии А Специя обыграла Дженоа Андрея Шевченко с минимальным счетом 1:0.

Нападающий "орлят" Симоне Бастони высказался о победе своей команды, отметив важность командного духа.

"Эта победа — важный шаг к сохранению прописки в Серии А. К тому же, мы победили в дерби, что не может не радовать. Тренер просил нас быть более агрессивными и в первом тайме все было так, как мы того хотели. Второй тайм был несколько сложнее, но мы достигли необходимого результата.

Сегодня каждый из нас сыграли отлично, мы были сильны ментально. Чемпионат длинный, но у нас есть все шансы сохранить свое место среди лучших команд Италии. Уверен, что тренер доволен сегодняшней игрой", — приводит слова форварда официальный сайт Специи.

На Football.ua доступно видео гола и обзор матча Дженоа — Специя.