Италия

Хавбек Интера может покинуть стан чемпионов Италии.

Полузащитник Интера и сборной Италии Стафано Сенси может покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне футболист не имеет стабильной игровой практики, по больше части появляясь на поле с лавки для запасных. Этой ситуацией может воспользоваться целый ряд клубов, которые заинтересованы в подписании Сенси.

По информации Николо Скиры, в аренде хавбека заинтересованы Сассуоло, Кальяри, Фиорентина и Дженоа. В ближайшее время ожидание встреча агента Сенси и руководства Интера, на котором будет обсуждаться возможный трансфер на правах аренды в один из этих клубов.

В нынешнем сезоне Сенси принял участие в 11 матчей за Интер во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Transfermarkt оценивает футболиста в 8 млн евро.

Ранее дом Сенси подвергся ограблению во время одного из матчей Серии А с участием хавбека.