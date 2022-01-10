Хавбек Интера может покинуть стан чемпионов Италии.
стефано сенси, getty images
10 января 2022, 08:52
Полузащитник Интера и сборной Италии Стафано Сенси может покинуть свой клуб в зимнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне футболист не имеет стабильной игровой практики, по больше части появляясь на поле с лавки для запасных. Этой ситуацией может воспользоваться целый ряд клубов, которые заинтересованы в подписании Сенси.
По информации Николо Скиры, в аренде хавбека заинтересованы Сассуоло, Кальяри, Фиорентина и Дженоа. В ближайшее время ожидание встреча агента Сенси и руководства Интера, на котором будет обсуждаться возможный трансфер на правах аренды в один из этих клубов.
В нынешнем сезоне Сенси принял участие в 11 матчей за Интер во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.
Transfermarkt оценивает футболиста в 8 млн евро.
Ранее дом Сенси подвергся ограблению во время одного из матчей Серии А с участием хавбека.