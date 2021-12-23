Италия 23 декабря 2021, 16:53 Дом Сенси ограбили во время матча между Интером и Торино Убытки футболиста составили около 200 тысяч евро. Стефано Сенси, Getty Images 23 декабря 2021, 16:53 В то время, когда полузащитник Интера Стефано Сенси помогал команде добыть победу над Торино (вышел на замену на 82-й минуте) в матче 19-го тура Серии А, его дом ограбили — сообщает Tuttomercatoweb. Злоумышленники проникли в дом через кухню и вынесли ценностей почти на 200 тысяч евро. О случившемся в полицию заявил сам хозяин дома. Ранее меньше повезло защитнику Бенфики Николасу Отаменди, которого не только ограбили, но и избили. Люди Стефано Сенси Команды Интер Источники Tutto Mercato Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте