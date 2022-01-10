Италия

Защитник Дженоа прокомментировал очередную неудачу своей команды.

В двадцать первом туре итальянской Серии А Дженоа под руководством Андрея Шевченко потерпела очередное поражение — на этот раз от Специи (0:1).

Защитник "грифонов" Доменико Кришито поделился мыслями после матча, пообещав болельщикам команды не сдаваться в сложной ситуации.

"Либо мы сдадимся и продолжил барахаться в том навозе, в котором оказались, либо будем работать и выберемся из него. Я предпочитаю второе.

Мне жаль наших болельщиков, которые поддерживают нас при все жизненных трудностях, приезжают на выездные матчи.. Нельзя оправдать такое постыдное поражение, которое мы потерпели.

Каждый должен взять на себя ответственность и работать над собой. Мы будем сражаться как грифоны", — написал футболист в своем Instagram.

Следующий поединок в рамках чемпионата Италии Дженоа проведет на выезде против Фиорентины.

Подопечные Андрея Шевченко располагаются на 19 месте в турнирной таблице, отставая от спасительного 17 места на пять очков.