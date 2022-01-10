Италия

Футболист Ювентуса выбыл на длительный срок.

Победный матч против Ромы (4:3) закончился для Федерико Кьезы в середине первого тайма — футболист получил травму и был заменен.

В ходе обследование, которое состоялось сегодня, медицинский штаб Ювентуса выявил повреждение передних крестообразных связок левого колена у Кьезы.

В ближайшее время итальянцу предстоит операция и длительное восстановление. Сроки восстановления не уточняются. По всей видимости, сезон для Кьезы завершен.

В текущем сезоне Кьеза провел 18 поединков за Ювентус во всех турнирах, по четыре раза отметившись забитыми мячами и голевыми передачами.

На Football.ua доступно видео голов и обзор матча Рома — Ювентус (3:4).