Италия

Предлагаем вашему вниманию лучшие моменты встречи.

Ювентус в рамках поединка двадцать первого тура в умопомрачительном триллере одержал волевую победу над Ромой.

Подопечные Аллегри уступали со счетом 1:3, но все-таки смогли перевернуть ход встречи и набрали три очка.

Обзор матча:

Рома — Ювентус 3:4

Голы: Абрахам, 11, Мхитарян, 49, Пеллегрини, 53 — Дибала, 18, Локателли, 70, Кулусевски, 74, Де Шильо, 77



На 83-й минуте Лоренцо Пеллегрини (Рома) не забил пенальти (вратарь).



Рома: Патрисиу — Кристанте, Ибаньес, Смоллинг — Мэйтленд-Найлз, Лор. Пеллегрини (Майораль, 87), Верету (Перес, 78), Мхитарян, Винья — Афена-Гьян (Шомуродов, 71), Абрахам.



Ювентус: Щесны — Куадрадо, Де Лигт, Ругани, Де Шильо — Маккенни, Локателли, Бентанкур (Артур, 64) — Кьеза (Кулусевски, 32), Дибала (Кьеллини, 82), Кин (Мората, 63).



Предупреждения: Верету, Ибаньес — Куадрадо, де Лигт, Локателли



На 81-й минуте был удален Маттейс де Лигт (Ювентус) (второе предупреждение).