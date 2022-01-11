Италия

"Нерадзурри" надеются заключить новый контракт с хорватом в течение текущего месяца.

Интер продолжает вести переговоры с Марцело Брозовичем касательно продления действующего соглашения, которое рассчитано до лета 2022 года.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, стороны находятся на финальной стадии переговоров по новому контракту, при этом им осталось уладить некоторые детали.

Руководство Интера надеется решить все вопросы и заключить новую сделку с 29-летний хорватом до конца января.

Сам Брозович получил несколько предложений из-за рубежа, однако приоритет для футболиста — это продолжить выступления в составе "нерадзурри".

В текущем сезоне Марцело Брозович провел за Интер 26 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить один гол и отдать две результативные передачи.