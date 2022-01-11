Италия 11 января 2022, 13:15 Интер — Ювентус: где смотреть матч за Суперкубок Италии Команды сойдутся в битве за титул. интер - ювентус, getty images 11 января 2022, 13:15 В рамках поединка за Суперкубок Италии миланский Интер сыграет против туринского Ювентуса. В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO. Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка. Отметим, что букмекеры уже сделали свои прогнозы на этот поединок. Матч Интер — Ювентус состоится в среду, 12 января. Начнется противостояние в 22:00 по киевскому времени. Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS! Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS. Команды Интер Ювентус Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте