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  • Италия

    11 января 2022, 13:15

    Интер — Ювентус: где смотреть матч за Суперкубок Италии

    Команды сойдутся в битве за титул.

    интер - ювентус, getty images
    интер - ювентус, getty images 11 января 2022, 13:15

    В рамках поединка за Суперкубок Италии миланский Интер сыграет против туринского Ювентуса.

    В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO. Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.

    Отметим, что букмекеры уже сделали свои прогнозы на этот поединок.

    Матч Интер — Ювентус состоится в среду, 12 января. Начнется противостояние в 22:00 по киевскому времени.

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