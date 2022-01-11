Интер — Ювентус: где смотреть матч за Суперкубок Италии

Италия

Команды сойдутся в битве за титул.

В рамках поединка за Суперкубок Италии миланский Интер сыграет против туринского Ювентуса.

В прямом эфире поединок покажет видеосервис MEGOGO. Кроме того, на Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция поединка.