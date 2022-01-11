Рейтинг букмекеров

Вашему вниманию букмекерские котировки на поединок.

В рамках матча за Суперкубок Италии миланский Интер сыграет против туринского Ювентуса.

По мнению букмекерских компаний, Интер является фаворитом на победу в основное время поединка.

На победу команды Индзаги предлагают коэффициент 1,79. Ничью оценили в 3,95, а победу Ювентуса — в 4,55.

Если вы уверены, что тотал в матче будет 2,5 больше, то на данный исход можно поставить с коэффициентом 1,90 (меньше — 1,99).

Матч Интер — Ювентус состоится в среду, 12 января. Начнется противостояние в 22:00 по киевскому времени.