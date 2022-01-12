Италия

Гол Муриэля принес бергамаскам путевку в следующую стадию.

Аталанта в рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии принимала на своем поле скромную Венецию и добилась победы.

Первый гол в матче был забит уже на двенадцатой минуте игры усилиями Муриэля и Фройлера — первый точно пробил, а второй ассистировал. Мехле же под занавес встречи поставил точку.

Отметим, что теперь Аталанту ждет матч против победителя пары Наполи — Фиорентина.

Аталанта - Венеция 2:0

Гол: Муриэль, 12, Мехле, 88

Аталанта: Муссо — Хатебур, Паломино, Демирал, Скальвини (де Рон, 66), Пеццелла (Мехле, 73) — Фройлер, Пессина, Копмейнерс — Муриэль (Пашалич, 73), Миранчук.

Венеция: Ледзерини — Кальдара, Ампаду, Свобода, Молинаро (Шнегг, 46) — Чрнигой (Маццокки, 55), Фьордилино (Перец, 77), Кийин (Хейманс, 62), Тессманн — Окереке (Анри, 46), Юнсен.