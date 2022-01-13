Италия

Подопечные Индзаги одолели Ювентус в матче с драматичной концовкой.

В рамках матча за Суперкубок Италии Интер играл против Ювентуса в Милане. Тренерскому штабу туринцев пришлось обойтись без травмированного Кьезы, а потому с первых минут на поле появился Деян Кулусевски.

Подопечные Симоне Индзаги выдали замечательный дебют поединка, оказывая давления на ворота соперника. Интер создал три момента, но ни один из них не увенчался взятием ворот. Сперва, Джеко пробивал головой после подачи Перишича с фланга — мяч прошел выше цели. А несколько позже на первую роль вышел Лаутаро.

Аргентинский нападающий не смог попасть по мячу из убойной позиции в чужой штрафной после скидки Де Врея, а в следующей атаке Лаутаро Мартинес пробил из пределов штрафной площади — мяч свалился с ноги и разминулся с углом ворот.

В середине первой половины игры туринцы смогли придумать свой ответ. Да еще какой! Маккенни остался в одиночестве в чужой штрафной площади и головой послал мяч в угол ворот после подачи Мораты. 0:1. Очень плохо сработала оборона Интера в этом моменте, будто не ожидала такого развития событий.

Впрочем, Интер довольно быстро смог восстановить паритет. Джеко грамотно подставился в чужой штрафной площади и получил по ноге от Де Шильо. Лаутаро Мартинес, в свою очередь, уверенно реализовал одиннадцатиметровый удар. 1:1.

Отдыхать команды ушли при равном счете на табло, а в начале второго тайма во всей красе себя показал Бернардески. Сперва, Федерико получил мяч в чужой штрафной площади и пробил — мяч немного разминулся с углом ворот, а в следующей атаке итальянец пробил немного выше цели.

Интер немного опешил от такой активности оппонента и смог вернуть контроль над мячом на исходе часа игрового времени. В одном из моментов Думфрис пробил головой после подачи Чалханоглу, а мяч угодил в перекладину ворот. Тренеры пытались изменить ход поединка посредством замен, но до опасных моментов дело не доходило.

После завершения основного игрового времени, команды отправились выяснять победителя в дополнительное время. Интер обязан был выходить вперед, но мяч после удара головой от Алексиса Санчеса совсем немного разминулся с углом ворот.

Тем не менее, чилийский нападающий все-таки добился своего. Санчес подкараулил ошибку соперника в штрафной площади и послал мяч в угол ворот. 2:1. Сразу после этого прозвучал финальный свисток арбитра, который зафиксировал победу Интера.

Интер — Ювентус 2:1

Голы: Мартинес, 35, Санчес, 120 — Маккенни, 25

Интер: Ханданович — Думфрис (Дармиан, 89), де Врей, Шкриньяр, Бастони, Перишич (Димарко, 100) — Брозович, Чалханоглу, Барелла (Видаль, 89) — Джеко (Корреа, 76), Мартинес (Санчес, 75).

Ювентус: Перин — Де Шильо, Кьеллини, Ругани, Алекс Сандро — Маккенни, Рабьо, Локателли (Бентанкур, 90) - Кулусевски (Дибала, 74), Бернардески (Артур, 79), Мората (Кин, 88).

Предупреждения: Джеко, Корреа, Видаль, Санчес — Бернардески, Дибала, Ругани