Италия

Наставник Интера оценил победу в Суперкубке Италии над принципиальным соперником.

Миланский Интер завоевал Суперкубок Италии, обыграв туринский Ювентус со счетом 2:1.

Главный тренер "змей" Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды, отметив важность выигранного трофея.

"Мы играли против очень серьезной команды. Ювентус играл мощно, как и положено Ювентусу. Мы выиграли первый Суперкубок Италии за 12 лет — это очень большой срок. Интер хотел победить любой ценой в этом матче.

Ювентус позволил нам владеть мячом, но всегда оставался в игре. Мы провели прекрасный матч и заслужили победу", — цитирует специалиста Football Italia.

Напомним, что на Footbal.ua доступно видео голов и обзор матча Интер — Ювентус (2:1).