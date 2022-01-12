Италия

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка за Суперкубок Италии.

В поединке за Суперкубок Италии сильнейшего между собой выявляют миланский Интер и туринский Ювентус.

Смотреть видео лучших моментов данного противостояния вы можете на Football.ua.

0:1. Видео гола Маккени:

1:1. Видео гола Лаутаро:

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Напомним, что следить за ключевыми событиями матча Интер — Ювентус вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.