Надием Амири может продолжить карьеру под руководством Андрея Шевченко.
надим амири, getty images
13 января 2022, 12:58
Полузащитник леверкузенского Байера Надием Амири близок к подписанию контракта с Дженоа.
По информации Фабрицио Романо, немецкий хавбек согласовал условия личного контракта с "грифонами", а клубы практически договорились о сумме компенсации.
В текущем сезоне Амири провел 19 матчей за Байер во всех турнирах, в которых сумел дважды отличиться голами и результативными передачами.
Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн евро.
Ранее сообщалось, что Риккардо Калафиори прибыл в Геную на медосмотр.