Италия

Надием Амири может продолжить карьеру под руководством Андрея Шевченко.

Полузащитник леверкузенского Байера Надием Амири близок к подписанию контракта с Дженоа.

По информации Фабрицио Романо, немецкий хавбек согласовал условия личного контракта с "грифонами", а клубы практически договорились о сумме компенсации.

В текущем сезоне Амири провел 19 матчей за Байер во всех турнирах, в которых сумел дважды отличиться голами и результативными передачами.

Transfermarkt оценивает футболиста в 11 млн евро.

Ранее сообщалось, что Риккардо Калафиори прибыл в Геную на медосмотр.