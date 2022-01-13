Защитник Ромы присоединится к команде Андрея Шевченко.
риккардо калафиори, getty images
13 января 2022, 10:35
Фланговый защитник Ромы Риккардо Калафиори прибыл в расположение Дженоа для прохождения медосмотра перед подписанием контракта.
Ожидается, что футболист перейдет в стан "грифонов" на правах аренды до конца сезона.
В текущем сезоне 19-летний футболист провел девять поединков на клубном уровне, отметившись двумя результативными передачами.
Напомним, что ранее лидер обороны Дженоа получил травму.