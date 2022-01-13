Италия

"Грифоны" не могут найти замену Андрею Шевченко.

Андрей Шевченко по-прежнему не может быть уверен в своем будущем в составе Дженоа.

По информации Tuttomercato, руководство "грифонов" связывалось с Руди Гарсией относительно возможного назначения на пост главного тренера вместо украинского специалиста.

Тем не менее, экс-наставник Лиона не заинтересован в работе с командой, которая борется за выживание. Таким образом, единственным кандидатом на еще не вакантный пост остается Бруно Лаббадиа.

Ранее стала известна возможная сумма компенсации Шевченко и его тренерскому штабу в случае увольнения.