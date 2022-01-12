Италия

Стороны ведут переговоры о досрочном расторжении контракта — утверждает итальянское издание.

Главный тренер Дженоа Андрей Шевченко в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом сообщает TuttoMercatoWeb.com.

По информации источника, стороны уже начали вести переговоры о досрочном расторжении контракта по обоюдному согласию сторон. Теоретически даже победа в предстоящей кубковой встрече с Миланом, которая состоится 13 января, может не помочь украинскому специалисту сохранить работу.

Интересно, что в случае досрочного расторжения контракта с Дженоа тренерский штаб Шевченко получит компенсацию в размере 20 миллионов евро.

Утром 13 января в руководстве "гриффонов" запланирована встреча, на которой они обсудят будущее украинца на посту главного тренера первой команды.

Утверждается, что боссы Дженоа рассматривают кандидатуру Руди Гарсии, который с мая 2021 года находится в статусе свободного агента после своей отставки в Лионе. Также на должность наставника "гриффонов" по-прежнему претендует Бруно Лаббадиа.