Италия

Неаполитанцы капитулировали на своем поле.

Наполи в рамках поединка 1/8 финала Кубка Италии принимал на своем поле Фиорентину и потерпел поражение со счетом 2:5.

Неаполитанцы пропустили после точного удара Влаховича, но за несколько минут восстановили паритет усилиями Мертенса.

Под занавес первого тайма "фиалки" остались в меньшинстве, но это не помешало им выйти вперед во втором тайме — голом отметился Бираги.

Лосано получил красную карточку и восстановил численный баланс, а чуть позже удалился и Руис, но после этого Наполи смог забить и перевести игру в овертаймы, где соперник не оставил хозяевам шансов.

Наполи — Фиорентина 2:5

Голы: Мертенс, 44, Петанья, 90+5 — Влахович, 41, Бираги, 58, Венути, 105+1, Пьонтек, 108, Малех, 119

Наполи: Оспина (Мерет, 46) — Ди Лоренцо, Ррахмани, Туанзебе, Гулям (Малькюи, 83) — Демме (Фабиан Руис, 64), Лоботка, Эльмас — Политано (Лосано, 64), Петанья (Жуан, 90+4), Мертенс.

Фиорентина: Драговски — Венути, Настасич (Игор, 90+1), Миленкович, Бираги — Дункан (Терраччано, 45), Торрейра, Кастровилли — Сапонара (Мале, 46), Влахович (Пионтек, 73), Гонсалес.

Предупреждения: Ррахмани Туанзебе — Дункан, Кастровилли

Удаления: Лосано, 84, Руис, 90+3 — Драговски, 45+2