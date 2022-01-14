Италия

"Канониры" пытаются арендовать бразильского хавбека до конца сезона.

Арсенал работает над поисками футболистов, которые способны усилить позицию центрального полузащитника в зимнее трансферное окно, а наиболее вероятным кандидатом многие авторитетные источники называли Артура Мело, выступающего за туринский Ювентус.

Бразилец не является игроком стартового состава в стане "старой синьоры" и готов этой зимой отправиться на Эмирейтс, где в нем лично заинтересован главный тренер Арсенала Микель Артета.

Более того, после полученной красной карточки Гранитом Джакой в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги против Ливерпуля у "канониров" осталось всего два доступных номинальных варианта в центр полузащиты на предстоящую принципиальную встречу в рамках АПЛ против Тоттенхэма (22-летний Самби Локонга и 18-летний Чарли Патино).

Ввиду этого Арсенал начал в экстренном порядке ускорять процесс переговоров о возможном подписании Артура Мело на правах арендного соглашения, чтобы успеть заявить его на матч со "шпорами", однако Ювентус не спешит расставаться со своим игроком, пока не найдет ему замену.

Сложившуюся ситуации прокомментировал главный тренер Ювентуса Макс Аллегри, который подтвердил, что не горит желанием отпускать Артура в Арсенал в январе этого года.

"Я уже говорил — Артур является частью нашей команды, и нам нужно завершить сезон в нынешнем составе", — приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо.

Напомним, матч Тоттенхэм — Арсенал запланирован на 16 января в 18:30 по киевскому времени.