Италия

Португальский вингер возвращается в Европу после командировки в США.

Крайний полузащитник Луиш Нани принял решение вернуться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, 35-летний португалец заключил соглашение с Венецией, куда он перешёл на правах свободного агента после завершения своего контракта с Орландо Сити из МЛС.

Стороны уже заключили соглашение — осталось только официальное объявление о трансфере.

В прошлом сезоне Луиш Нани провел за Орландо Сити 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 10 голов и отдать 7 результативных передач.

Напомним, что ранее португальский вингер уже имел опыт выступлений в чемпионате Италии, где он с 2017 по 2018 выступал на правах аренды за римский Лацио (25 матчей, 3 гола, 3 ассиста).