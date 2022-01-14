Португальский вингер возвращается в Европу после командировки в США.
Нани, getty images
14 января 2022, 19:28
Крайний полузащитник Луиш Нани принял решение вернуться в итальянскую Серию А. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, 35-летний португалец заключил соглашение с Венецией, куда он перешёл на правах свободного агента после завершения своего контракта с Орландо Сити из МЛС.
Стороны уже заключили соглашение — осталось только официальное объявление о трансфере.
В прошлом сезоне Луиш Нани провел за Орландо Сити 30 поединков во всех турнирах, в которых ему удалось забить 10 голов и отдать 7 результативных передач.
Напомним, что ранее португальский вингер уже имел опыт выступлений в чемпионате Италии, где он с 2017 по 2018 выступал на правах аренды за римский Лацио (25 матчей, 3 гола, 3 ассиста).