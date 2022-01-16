Италия

Предлагаем вашему вниманию анонс матча Серии А.

Аталанта в рамках центрального поединка двадцать второго тура чемпионата Италии примет на своем поле Интер.

Аталанта — Интер

Воскресенье, 16 января, 21:45. Стадион Атлети Адзурри, Бергамо. Главный арбитр встречи — Давиде Масса.

Аталанта подходит к матчу на четвертой строчке турнирной таблицы и по-прежнему пытается заскочить в тройку лучших команд лиги. В прошлом туре бергамаски разгромили Удинезе со счетом 6:2, а перед этим было поражение от Ромы (1:4) и ничейный результат с Дженоа (0:0). А потому сложно судить, в какой форме находится команда.

Руслан Малиновский в одном из интервью заявил, что Аталанта не борется за чемпионский титул, а просто хочет попасть в Лигу чемпионов. В любом случае, если Аталанта хочет сделать заявку на топ-3, то в таких матчах нужно показывать то, на что ты способен. В данном контексте Джан Пьеро Гасперини будет не хватать Госенса и Сапаты. Также не факт, что сыграют Мехле и Толой.

У Интера нет особых кадровых проблем. Разве что из-за дисквалификации Симоне Индзаги не сможет рассчитывать на Артуро Видаля. Интер продолжает лидировать в чемпионате Италии, но допускать осечки вовсе не стоит, ведь по пятам следует Милан, который в любой момент готов сместить принципиального соперника с вершины.

"Нерадзурри" выдали отличную серию победных результатов и находятся в отличной форме. В минувшем туре Интер обыграл Лацио со счетом 2:1. К тому же, среди недели "нерадзурри" провели матч Суперкубка Италии, где добились победы по итогам 120 минут игры. Конечно, команда Индзаги оставила много сил в той встрече, но у тренера есть ресурсы, чтобы провести небольшую ротацию.

Статистика личных встреч в пяти последних матчах всецело на стороне Интера. "Нерадзурри" выиграли два поединка, а еще в трех был зафиксирован ничейный результат. Посмотрим, сможет ли Аталанта нарушить сложившуюся тенденцию.

Ориентировочные составы:

Не сыграют: Сапата, Госенс, Дзаппакоста, Спортьелло, Толой — Видаль

Интересные факты:

Интер выиграл последние 8 матчей (Серия А).

Интер забивал как минимум 2 гола в 10 из 12 последних выездных матчей (Серия А).

В 7 из 8 последних домашних матчей Аталанты (Серия А) было забито более 2,5 голов.

Интер не пропускал в последних 3 выездных матчах (Серия А).

Аталанта не проиграла в 12 из последних 13 матчей (Серия А).

Интер не проиграл в последних 6 матчах против Аталанты во всех соревнованиях.