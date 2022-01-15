Италия

Подопечные Сарри не оставили шансов аутсайдеру чемпионата.

В рамках двадцать второго тура итальянской Серии А аутсайдер чемпионата Салернитана принимала на своем поле Лацио.

Гости не оставили шансов подопечным Колантуоно, отгрузив в ворота соперника три безответных мяча.

Один из лучших снайперов этого сезона Серии А Чиро Иммобиле в первые десять минут успел отметиться дублем, чем снизил шансы Салернитаны в этом матче до минимума.

Попытки хозяев поля создать острые моменты у ворот Стракоши ничем не завершились, а в середине второй половины встречи вышедший на замену Ладзари из пределов штрафной поставил точку в этом матче.

Салернитана - Лацио 0:3

Голы: Иммобиле, 7, 10, Ладзари, 66

Салернитана: Белец — Весели, Моток, Делли Карри — Раньери (Перроне, 76), Оби (Руджери, 66), Ди Таккьо, Скьявоне, Кешрида — Гондо (Вергани, 82), Бонаццоли

Лацио: Стракоша — Марушич (Ладзари, 59), Габаррон, Луис Фелипе (Вавро, 83), Хюсай — Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич — Дзакканьи (Ромеро, 83), Иммобиле, Педро (Фелипе Андерсон, 40)

Предупреждения: Катальди, Скьявоне, Раньери, Ладзари, Луис Фелипе.