Италия

Наставник Лацио прокомментировал убедительную победу своей команды в рамках чемпионата Италии.

В рамках 22-го тура итальянской Серии А Лацио добыл убедительную победу над Салернитаной (3:0).

Главный тренер "орлов" Маурицио Сарри прокомментировал победу своей команды, отметив давние наработки, которые отрабатывались на тренировках.

"Мы начали прогрессировать в тех областях, над которыми работали последние несколько месяцев. Важно продолжать тренироваться в том же духе.

Мне понравился наш матч против Интера. Наконец-то мы обретаем постоянство. Если бы наша команда не выступила так плохо после матчей Лиги Европы, то мы были бы гораздо выше в турнирной таблице. Плохо, что мы не умеет переключаться с еврокубков на внутренний чемпионат.

Я тренировал многих великих футболистов. Милинкович-Савич один из лучших игроков, с кем я когда-либо работал. Иммобиле также феноменален, он действительно в роли "убийцы", когда находится в штрафной площадке соперника", — приводит слова специалиста Football Italia.

Отметим, что на Football.ua доступно видео голов и обзор матча Лацио — Салернитана.