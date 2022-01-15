Италия

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В рамках двадцать второго тура итальянской Серии А аутсайдер чемпионата Салернитана принимала на своем поле Лацио и потерпела поражение.

Подопечные Маурицио Сарри отправили в ворота соперника два мяча еще в первой половине, а во втором тайме сделали счет разгромным.

Обзор матча:

Салернитана - Лацио 0:3

Голы: Иммобиле, 7, 10, Ладзари, 66

Салернитана: Белец — Весели, Моток, Делли Карри — Раньери (Перроне, 76), Оби (Руджери, 66), Ди Таккьо, Скьявоне, Кешрида — Гондо (Вергани, 82), Бонаццоли

Лацио: Стракоша — Марушич (Ладзари, 59), Габаррон, Луис Фелипе (Вавро, 83), Хюсай — Луис Альберто, Катальди (Лейва, 59), Милинкович-Савич — Дзакканьи (Ромеро, 83), Иммобиле, Педро (Фелипе Андерсон, 40)

Предупреждения: Катальди, Скьявоне, Раньери, Ладзари, Луис Фелипе.